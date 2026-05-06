«Застрял в прошлом»: основатель Damerino назвал три детали мужского гардероба, которые пора выбросить

Основатель премиального итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров Damerino Ронни Раджпал перечислил предметы гардероба, которые современному мужчине пора отправлять на покой. Эксперт поделился своим мнением в комментарии для « Газеты.Ru ».

По словам дизайнера, сегодня окончательно утратили актуальность чересчур длинные пиджаки старого кроя. Речь идет в первую очередь о моделях с тремя пуговицами. Кроме того, Раджпал призвал отказаться от чрезмерно узких брюк — вещи, которые сидят в облипку, больше не в тренде.

При этом он рекомендовал обратить внимание на более элегантные и современные силуэты. В частности, стилист советует выбирать галстуки меньшей ширины — примерно девять сантиметров, а рубашки — приталенные, четко сидящие по фигуре.

«Именно такие нюансы сегодня отделяют актуальный гардероб от застрявшего в прошлом», — пояснил специалист.

Таким образом, мужчинам, которые хотят выглядеть современно, стоит пересмотреть свои повседневные образы и избавиться от слишком длинных пиджаков, экстремально зауженных штанов в пользу более сбалансированных силуэтов с правильно подобранными аксессуарами.