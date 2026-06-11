В Сочи сотрудники МЧС провели операцию по спасению семейной пары из Астрахани, застрявшей на скальном маршруте виа-феррата. Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, инцидент произошел вечером 10 июня на рекреационном объекте «Орлиные скалы».

На верхней горизонтальной части маршрута мужчина повис на металлическом тросе, используя самостраховочные усы. Его супруга пояснила спасателям, что самостоятельно продолжить путь они не могут, так как у мужа немеют ноги. До завершения маршрута оставалось около 300 метров. Женщина также сообщила, что они не регистрировали свой маршрут в МЧС.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились к туристам, эвакуировали их с опасного скального участка и доставили в городскую черту. В спасательной операции участвовали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Виа-феррата (в переводе с итальянского — «железная дорога») представляет собой скальный маршрут, оборудованный стальными тросами, скобами, лестницами и перилами, которые служат искусственными точками опоры. Такие маршруты позволяют людям без специальной альпинистской подготовки попробовать себя в скалолазании. Вдоль всей тропы протянут стальной трос, входящий в систему непрерывной страховки, а участники используют самостраховочные усы — специальные стропы с карабинами, которые пристегиваются к тросу. Перед выходом на маршрут, как правило, проводится инструктаж, а прогулки часто осуществляются в сопровождении гида.