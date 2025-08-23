Застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наговицына погибла

Российская альпинистка Наговицына погибла, застряв на пике Победы в Киргизии. По информации от SHOT, её останки можно будет эвакуировать с высоты в 7 тысяч метров только после улучшения погодных условий, что позволит вертолету подняться на такую высоту.

Спасательная группа, которая изначально была направлена для эвакуации тела итальянца, спасшего россиянку, была вынуждена прекратить операцию на высоте 4,5 тысячи метров.

По словам участника экспедиции Ильи Храброва, девушка провела 11 дней в экстремальных условиях — при температуре -26 градусов без пищи и воды, укрывшись под скалой «Птица». У неё были только горелка, спальный мешок и повреждённая палатка.

«Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом её ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замёрзшие участники отправились вниз», — рассказала Храброва.

Наталья Наговицына трагически погибла на той же высоте, где четыре года назад умер её супруг. Мужчине стало плохо на пике Хан-Тенгри, и Наталья оставалась рядом с ним до последнего момента. Когда спасатели прибыли на место, им удалось эвакуировать только женщину — спасти её мужа не получилось.