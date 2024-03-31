Застрявший в аэропорту Хургады российский турист будет подавать жалобу на авиакомпанию

Гражданин РФ, который застрял в аэропорту Хургады на 15 часов, планирует подать жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines для получения компенсации за ужасные условия ожидания. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что путешественников не стали расселять в отели, а привели в старое, пыльное здание, также питание было предоставлено поздно. После четырех часов ожидания им были предложены бутерброды с колбасой и сыром, которые никто н стал употреблять в пищу. Спустя почти половину суток пассажирам было предоставлено горячее питание.

Уточняется, что также в туалете за это время ни разу не убрали, при этом людям приходилось там курить, из-за чего в зале сильно пахло табаком.

Добавляется, что изначально пассажиры сидели два часа в салоне лайнера, затем их отвели в здание старого аэровокзала, где все было в строительной пыли. При этом на территорию аэропорта, где имеются кафе и магазины, путешественников не пускали.

Поясняется, что вылететь в Россию они смогли только в 11 часов по местному времени, в результате путь от Хургады до Шереметьево занял 26 часов.