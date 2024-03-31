Застрявший в аэропорту Хургады российский турист будет подавать жалобу на авиакомпанию
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Гражданин РФ, который застрял в аэропорту Хургады на 15 часов, планирует подать жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines для получения компенсации за ужасные условия ожидания. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что путешественников не стали расселять в отели, а привели в старое, пыльное здание, также питание было предоставлено поздно. После четырех часов ожидания им были предложены бутерброды с колбасой и сыром, которые никто н стал употреблять в пищу. Спустя почти половину суток пассажирам было предоставлено горячее питание.
Уточняется, что также в туалете за это время ни разу не убрали, при этом людям приходилось там курить, из-за чего в зале сильно пахло табаком.
Добавляется, что изначально пассажиры сидели два часа в салоне лайнера, затем их отвели в здание старого аэровокзала, где все было в строительной пыли. При этом на территорию аэропорта, где имеются кафе и магазины, путешественников не пускали.
Поясняется, что вылететь в Россию они смогли только в 11 часов по местному времени, в результате путь от Хургады до Шереметьево занял 26 часов.