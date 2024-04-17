Застрявшим в ОАЭ российским туристам предоставили жилье и горячее питание

В Объединенных Арабских Эмиратах из-за ливня и урагана в аэропортах и гостиницах застряли не менее двух тысяч организованных туристов. Как пояснили RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», все граждане РФ получают организованную помощь, включая питание и временное размещение.

Туроператоры не в состоянии влиять на погоду: ее ухудшение относится к форс-мажорам. Как правило, этот пункт имеется в договорах. Специалисты рекомендуют сохранять все чеки на проживания и затраты на транспорт.

Сейчас в Абу-Даби и Дубае остаются российские туристы. Из-за непогоды многие рейсы отменили или задержали. Проще всего будет компенсировать убытки организованным туристам. Во-первых, им не пришлось тратиться на временное жилье и питание: все это предоставили. Во-вторых, все положения о таких ситуациях закреплены между клиентами и турфирмами.

«Туроператоры находятся в постоянном контакте с компаниями-перевозчиками и партнерами в ОАЭ. Напоминаем, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил», — добавили там.

Напомним, ливни и ураган обрушился на ОАЭ 16 апреля. Эмираты буквально затопило, люди ходят в воде по пояс. Кто-то при этом сохраняет оптимизм. Например, чемпион мира по зимнему плаванию Мордовцев устроил настоящий заплыв по городу. Однако пассажирам, которые собирались вылетать в Дубай или возвращаться домой не позавидуешь. Mash сообщал, что не менее 150 человек находились в самолете Москва — Дубай по семь часов, ожидая трансфера, питания и другой помощи от российской авиакомпании. Пассажиры выходили на трап подышать воздухом, и это было единственным облегчением в этот день.