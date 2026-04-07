Застройщик исчез после приговора: 700 обманутых семей ищут беглого строителя-миллиардера

Более 700 новосибирских семей вложили деньги в квартиры жилого комплекса «Новомарусино». Многие до сих пор не дождались ни жилья, ни денег, ни справедливости. Некоторые дольщики уже умерли, так и не увидев результата. А теперь тех, кто выжил и продолжает борьбу, приглашают в Москву — по месту жительства застройщика, которого не могут найти даже после вынесения приговора. Подробности этой скандальной истории узнала редакция «Om1 Новосибирск» .

Осенью 2025 года Новосибирский областной суд ужесточил наказание застройщику Вадиму Варвянскому. Ранее Ленинский районный суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам принудительных работ и освободил от наказания, зачтя дни под стражей и домашним арестом. Областной суд решил иначе: теперь Варвянский должен отбывать 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься строительной деятельностью на два года.

Суд установил, что компания «Доступное жилье Новосибирск», которую возглавлял Варвянский, строила дома в «Новомарусино» за счет средств дольщиков. Большая часть этих денег ушла на погашение личных долгов застройщика и выплаты сторонним компаниям, не имеющим отношения к проекту. Работы велись с многочисленными нарушениями строительных норм — это напрямую угрожало безопасности будущих жильцов. Варвянский игнорировал предписания надзорных органов, а земельные участки под стройку заложил без разрешения мэрии. В итоге новые дома так и не достроили. Общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.

Представительница обманутых дольщиков Людмила была в зале суда и сразу заметила странность: Варвянского в зале не было, присутствовал только его адвокат, который после оглашения приговора судорожно начал кому-то звонить. Ситуация прояснилась в феврале 2026 года, когда Людмила снова пришла в суд — теперь за определением кассационного приговора.

«Получала в Ленинском суде определение кассационного приговора, и там мне сказали, что господин Варвянский не арестован, не отбывает срок, он исчез и находится в розыске», — рассказала женщина.

Корреспондент Om1 Новосибирск ввел данные Варвянского на официальном сайте МВД. Система выдала: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют. Найдено: 0». Получается, что в суде дольщикам сказали одно, а база розыска утверждает другое — или Варвянского действительно не ищут, или информация еще не обновилась.

Но на этом сюрпризы не закончились. В конце января 2026 года пострадавшие начали получать уведомления: их иски о компенсации морального и материального ущерба, которых ждали больше года, вдруг перенесли в Кунцевский районный суд Москвы — туда, где, по версии суда, проживает Вадим Варвянский. Дольщики недоумевают: какое может быть «место жительства», если человек обязан ближайшие два года находиться в колонии общего режима?

В феврале в Госуслуги дольщиков начали приходить оповещения: Кунцевский районный суд приглашает более 300 человек на заседания по их искам, начиная с марта. Каждому дольщику нужно лично присутствовать в столице. Люди, многие из которых потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, теперь вынуждены либо ехать за тысячи километров, либо рисковать, что их иски рассмотрят без них.

В сообществе дольщики уже окрестили эту ситуацию «максимальным кринжем». Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в Ленинский районный суд с просьбой прояснить реальный статус Вадима Варвянского — находится ли он в розыске, отбывает ли наказание или действительно исчез. Ответ ожидается.

