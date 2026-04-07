Застройщик исчез после приговора: 700 обманутых семей ищут беглого строителя-миллиардера
Om1: база МВД не нашла застройщика, осужденного за хищение и обман новосибирцев
Фото: [Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне ДЗФС Дмитрова/Медиасток.рф]
Более 700 новосибирских семей вложили деньги в квартиры жилого комплекса «Новомарусино». Многие до сих пор не дождались ни жилья, ни денег, ни справедливости. Некоторые дольщики уже умерли, так и не увидев результата. А теперь тех, кто выжил и продолжает борьбу, приглашают в Москву — по месту жительства застройщика, которого не могут найти даже после вынесения приговора. Подробности этой скандальной истории узнала редакция «Om1 Новосибирск».
Осенью 2025 года Новосибирский областной суд ужесточил наказание застройщику Вадиму Варвянскому. Ранее Ленинский районный суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам принудительных работ и освободил от наказания, зачтя дни под стражей и домашним арестом. Областной суд решил иначе: теперь Варвянский должен отбывать 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься строительной деятельностью на два года.
Суд установил, что компания «Доступное жилье Новосибирск», которую возглавлял Варвянский, строила дома в «Новомарусино» за счет средств дольщиков. Большая часть этих денег ушла на погашение личных долгов застройщика и выплаты сторонним компаниям, не имеющим отношения к проекту. Работы велись с многочисленными нарушениями строительных норм — это напрямую угрожало безопасности будущих жильцов. Варвянский игнорировал предписания надзорных органов, а земельные участки под стройку заложил без разрешения мэрии. В итоге новые дома так и не достроили. Общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.
Представительница обманутых дольщиков Людмила была в зале суда и сразу заметила странность: Варвянского в зале не было, присутствовал только его адвокат, который после оглашения приговора судорожно начал кому-то звонить. Ситуация прояснилась в феврале 2026 года, когда Людмила снова пришла в суд — теперь за определением кассационного приговора.
«Получала в Ленинском суде определение кассационного приговора, и там мне сказали, что господин Варвянский не арестован, не отбывает срок, он исчез и находится в розыске», — рассказала женщина.
Корреспондент Om1 Новосибирск ввел данные Варвянского на официальном сайте МВД. Система выдала: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют. Найдено: 0». Получается, что в суде дольщикам сказали одно, а база розыска утверждает другое — или Варвянского действительно не ищут, или информация еще не обновилась.
Но на этом сюрпризы не закончились. В конце января 2026 года пострадавшие начали получать уведомления: их иски о компенсации морального и материального ущерба, которых ждали больше года, вдруг перенесли в Кунцевский районный суд Москвы — туда, где, по версии суда, проживает Вадим Варвянский. Дольщики недоумевают: какое может быть «место жительства», если человек обязан ближайшие два года находиться в колонии общего режима?
В феврале в Госуслуги дольщиков начали приходить оповещения: Кунцевский районный суд приглашает более 300 человек на заседания по их искам, начиная с марта. Каждому дольщику нужно лично присутствовать в столице. Люди, многие из которых потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, теперь вынуждены либо ехать за тысячи километров, либо рисковать, что их иски рассмотрят без них.
В сообществе дольщики уже окрестили эту ситуацию «максимальным кринжем». Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в Ленинский районный суд с просьбой прояснить реальный статус Вадима Варвянского — находится ли он в розыске, отбывает ли наказание или действительно исчез. Ответ ожидается.
