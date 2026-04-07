В Химках переселенцам из ветхих домов передадут свыше 1000 кв.м. жилья

В Химках переселенцы из ветхого жилья получат свыше 1000 кв.м. новых квартир — такую задачу взял на себя застройщик. Инициатива реализуется под эгидой Министерства жилищной политики Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно договоренности о комплексном развитии территории в городском округе Химки, застройщик предоставит местной администрации жилье суммарной площадью как минимум 1000 кв.м. Оно предназначено для граждан, чьи дома признаны сильно изношенными. Здания, подлежащие демонтажу, находятся в микрорайонах Сходня и Фирсановка. Уже есть первые успехи: обитатели 2 ветхих домов успешно переселились — они уже получили ключи от нового жилья. В целом соглашение предусматривает расселение 6 домов.

По словам Анны Лаер, заместителя директора проектов ГК ФСК, предоставленные квартиры станут для людей не просто крышей над головой, а уютным и теплым домом. Все помещения уже полностью готовы к тому, чтобы в них заселялись новые жильцы.

Завершить реализацию этого этапа программы застройщик намерен до конца 2026 года.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье переселили более 11 тыс. жителей из 45 округов.