«Заступались за своих подруг»: выяснилось, почему в Подмосковье жестко избили школьника
Фото: [t.me/tg_korolev]
Жители подмосковного Королева обсуждают в соцсетях ужасный инцидент — по их словам, толпа из около 20 подростков избила сверстника прямо около одной из школ. Девятиклассник в результате, как утверждают авторы публикаций, попал в больницу с многочисленными травмами.
О причинах произошедшего нам рассказала ученица школы Анна Н. (имя изменено. — Прим. ред.), знакомая с ситуацией.
«Этот мальчик начал оскорблять девочек, другие мальчики заступались за своих подруг. Сначала они неоднократно с ним разговаривали, но он, видимо, не понял, что так делать не надо. Продолжал вести себя по-хамски. Тогда ребята решили разобраться с ним таким образом. Это, конечно, неправильно, но больше всего меня шокировала одна из учителей. Когда девочка в очередной раз жаловалась на оскорбления, та ей заявила, что ученицы сами провоцируют парня на такое поведение», — сообщила школьница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Случившимся заинтересовалась Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«На сегодняшний день, к сожалению, агрессивное поведение — нередкое явление среди представителей молодого поколения. Поэтому важно, чтобы подобные случаи не оставались без внимания и своевременных действий. Инцидент в Королеве уже изучается правоохранительными органами — им удалось выяснить и причины нападения, и участников. Пока известно, что били мальчика только двое подростков, остальные наблюдали. Полиция сейчас проводит проверки и экспертизы, по результатам которых определится ответственность для нападавших», — подчеркнула детский омбудсмен.
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