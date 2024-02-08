«Заступались за своих подруг»: выяснилось, почему в Подмосковье жестко избили школьника

«Этот мальчик начал оскорблять девочек, другие мальчики заступались за своих подруг. Сначала они неоднократно с ним разговаривали, но он, видимо, не понял, что так делать не надо. Продолжал вести себя по-хамски. Тогда ребята решили разобраться с ним таким образом. Это, конечно, неправильно, но больше всего меня шокировала одна из учителей. Когда девочка в очередной раз жаловалась на оскорбления, та ей заявила, что ученицы сами провоцируют парня на такое поведение», — сообщила школьница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».