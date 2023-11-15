«Засветись»: в Городском округе Пушкинский проходят профилактические мероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции округа Пушкинский проводят профилактические мероприятия и акции в рамках социального раунда «Засветись». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятия проходят в образовательных и государственных учреждениях, а также на улицах округа. Инспекторы раздают памятки по безопасному поведению на дороге и светоотражающий аксессуар.

«Сотрудники ГИБДД рассказывают о необходимости ношения светоотражателей на верхней одежде, велосипедах и самокатах, а так же демонстрируют их правильное расположение, для наиболее оперативного обнаружения водителями пешеходов на дороге в темное время суток», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в регионе. Он также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.