«Засветка» из космоса: как российская «Волна купол» ослепляет спутники Илона Маска
ТАСС: в ЦКБР рассказали о подавлении Starlink системой «Волна купол гарант»
Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российская новейшая система подавления «Волна купол гарант» способна временно выводить из строя космические аппараты группировки Starlink в зоне своего действия, пишет ТАСС.
Принцип работы и особенности воздействия
- Принцип «засветки»: система излучает узконаправленный высокочастотный радиолуч, который вызывает перегрузку приемных антенн спутников Starlink и не дает им принимать сигнал от наземных абонентов.
- Без физического уничтожения: комплекс не разрушает космический аппарат, но блокирует его способность обслуживать наземные терминалы на время воздействия.
- Пролонгированный эффект: после прекращения работы «Волны» оглушенный спутник восстанавливает работоспособность лишь спустя несколько минут, что усиливает общий эффект подавления.
- Космический фактор: эксперт подчеркнул, что современные конфликты окончательно шагнули в космос, а глобальные орбитальные группировки стали напрямую влиять на обстановку на линии боевого соприкосновения.