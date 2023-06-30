«Заткнись и сядь, жалкий ребенок»: европейцы обрушились на президента Украины с критикой

Европейцы призвали Зеленского сдаться Путину

Общество
AP/ТАСС

Фото: [AP/ТАСС]

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз опубликовал жуткие кадры разрушений в городах, обвиняя в трагедии своей страны Россию.

Европейцы в комментариях напомнили политику, что большая часть мира на сегодняшний день встала на сторону РФ, а ему пора сдаться российскому президенту.

«80 процентов стран мира на стороне России. Подумайте об этом маленьком факте»; «Вам пора сдаться Путину. Прекратите жертвовать невинными жизнями и воровать деньги американских налогоплательщиков!»; «Я думаю, Украина должна готовиться к зиме с этого момента», — пишут в комментариях.

Некоторые пользователи назвали Зеленского ребенком и попросили передать инициативу решения конфликта более разумным «взрослым».

«Заткнись и сядь, жалкий ребенок. Позволь взрослым прекратить эту непристойность отправки тысяч украинцев на смерть, чтобы защитить коррумпированные корыстные интересы ваших глобалистских папиков в Киеве»; «Слезай со своей проклятой мыльницы и проси мира! Хватит разорять американцев, чтобы убить больше русских!» — отмечают юзеры.

Ранее европейцы осудили Зеленского за высказывания о геноциде.

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