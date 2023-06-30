«Заткнись и сядь, жалкий ребенок»: европейцы обрушились на президента Украины с критикой
Европейцы призвали Зеленского сдаться Путину
Фото: [AP/ТАСС]
Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз опубликовал жуткие кадры разрушений в городах, обвиняя в трагедии своей страны Россию.
Европейцы в комментариях напомнили политику, что большая часть мира на сегодняшний день встала на сторону РФ, а ему пора сдаться российскому президенту.
«80 процентов стран мира на стороне России. Подумайте об этом маленьком факте»; «Вам пора сдаться Путину. Прекратите жертвовать невинными жизнями и воровать деньги американских налогоплательщиков!»; «Я думаю, Украина должна готовиться к зиме с этого момента», — пишут в комментариях.
Некоторые пользователи назвали Зеленского ребенком и попросили передать инициативу решения конфликта более разумным «взрослым».
«Заткнись и сядь, жалкий ребенок. Позволь взрослым прекратить эту непристойность отправки тысяч украинцев на смерть, чтобы защитить коррумпированные корыстные интересы ваших глобалистских папиков в Киеве»; «Слезай со своей проклятой мыльницы и проси мира! Хватит разорять американцев, чтобы убить больше русских!» — отмечают юзеры.
Ранее европейцы осудили Зеленского за высказывания о геноциде.