«Заткнись и сядь, жалкий ребенок»: европейцы обрушились на президента Украины с критикой

«Заткнись и сядь, жалкий ребенок. Позволь взрослым прекратить эту непристойность отправки тысяч украинцев на смерть, чтобы защитить коррумпированные корыстные интересы ваших глобалистских папиков в Киеве»; «Слезай со своей проклятой мыльницы и проси мира! Хватит разорять американцев, чтобы убить больше русских!» — отмечают юзеры.