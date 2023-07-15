Затор на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали
Фото: [©Макс Ветров/РИА Новости]
Пробку из автомашин перед Крымским мостом со стороны Кубани ликвидировали, однако со стороны полуострова за час заторы увеличились на треть. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что время ожидания последних составляет свыше двух часов.
Ранее сообщалось о длинной пробке со стороны Краснодарского края из более чем 450 автомобилей. Причиной заторов стала смена работников на пункте досмотра.