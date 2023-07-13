Заторы перед Крымским мостом могут вырасти со следующей недели
Фото: [©Макс Ветров/РИА Новости]
Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут вырасти со следующей пятницы на неделю. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на президента АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислава Антонова.
Отмечается, что причиной такого положения может стать окончание отдыха у путешественников, которые станут возвращаться домой.
Добавляется, что прошлые пробки на мосту со стороны Краснодарского края появились на фоне приезда туристов на отдых на полуостров.