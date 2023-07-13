Заторы перед Крымским мостом могут вырасти со следующей недели

Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут вырасти со следующей пятницы на неделю. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на президента АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислава Антонова.