Заведующая, воспитательницы и няня уволены после скандала с оторванным пальцем в махачкалинском детсаду

В Махачкале уволили четверых сотрудниц детского сада, где двухлетней воспитаннице дорезали оторванный палец ноги. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на управление образования столицы Дагестана, своих должностей лишились заведующая дошкольным учреждением, две воспитательницы и няня, которые ранее были арестованы.

Трагедия вскрылась, когда мать девочки привела ребенка домой и обнаружила в колготках оторванный мизинец. Сотрудники сада скрыли от нее этот факт и умолчали о травме. По словам дедушки пострадавшей, на месте раны оказался ровный срез. Позже выяснилось, что педагоги дорезали палец и спрятали его в одежду. Следственный комитет возбудил уголовные дела.