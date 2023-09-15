Завербованный Украиной житель Луганска отправится в колонию за госизмену

По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы для добычи информации и передачи ее СБУ, что подрывало безопасность России. Кроме того, мужчину подозревали в совершении террористического акта.

Мужчина свою вину признал, а собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Суд ЛНР за государственную измену и терроризм приговорил подсудимого к семнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина раскаялся в предательстве.