Завербованный Украиной житель Луганска отправится в колонию за госизмену
Фото: [©Андрей Старостин/РИА Новости]
Жителю Луганска, которого завербовала служба безопасности Украины, получил наказание за государственную измену. Подробности рассказало РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы для добычи информации и передачи ее СБУ, что подрывало безопасность России. Кроме того, мужчину подозревали в совершении террористического акта.
Мужчина свою вину признал, а собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Суд ЛНР за государственную измену и терроризм приговорил подсудимого к семнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина раскаялся в предательстве.