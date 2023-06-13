Завершен прием идей от ямальцев по благоустройству региона в рамках проекта «Уютный Ямал»

Сообщается, что от жителей автономного округа было получено не менее 600 инициатив. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Заявки начали принимать с 1 мая в проектных офисах, работающих в разных муниципалитетах. Как раз таки там северный народ мог оставить свою идею. Помимо этого, также можно было проконсультироваться по поводу нее. К слову, заявки принимались и онлайн.

Судя по активности, наиболее выдающимися считаются те, кто проживает в Новом Уренгое, Муравленко и Лабытнангах. Самыми популярными идеями стали предложения по созданию новых скверов и зон отдыха, обустройству придомовых территорий и развитию спорта.

Как заявил Ейко Богданов, будучи членом Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, главной особенностью проекта является то, что идеи принадлежат не чиновникам, а местным жителям.