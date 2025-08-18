Завершилась интеграция сервиса «Сферум» в мессенджер Мax

Интеграция сервиса «Сферум» в российский мессенджер Мax завершилась успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Как отметили в ведомстве, сервис начнет работу в мессенджере уже с нового учебного года. В MAX будут доступны основные коммуникационные функции «Сферума», интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, чат-бот «Пушкинской карты» и еще несколько сервисов.

Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, интеграция позволит создать единую образовательную среду в онлайне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководством областных школ, чтобы обсудить подготовку к учебному году.