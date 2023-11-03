Завершилась реконструкция автовокзала в городе Пушкино
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В подмосковном Городском округе Пушкинский завершили реконструкцию автовокзала. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов в социальных сетях.
Так, в Пушкино на автовокзале полностью отреставрировали фасад и обновили все внутренние помещения объекта транспортной инфраструктуры. Для удобства пассажиров оборудовали комфортный зал ожидания с электронным табло. Не забыли и про прилегающую к зданию автовокзала территорию, которую также благоустроили.
Отметим, что транспортная инфраструктура активно развивается и обновляется во всем регионе.
«Наша задача заключается в том, чтобы востребованные, нужные людям объекты соответствовали современным стандартам», — вспомнил слова губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Пушкино, секретарь партии «Единая Россия» Максим Красноцветов.