Завершилась реконструкция автовокзала в городе Пушкино

В подмосковном Городском округе Пушкинский завершили реконструкцию автовокзала. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов в социальных сетях.

Так, в Пушкино на автовокзале полностью отреставрировали фасад и обновили все внутренние помещения объекта транспортной инфраструктуры. Для удобства пассажиров оборудовали комфортный зал ожидания с электронным табло. Не забыли и про прилегающую к зданию автовокзала территорию, которую также благоустроили.

Отметим, что транспортная инфраструктура активно развивается и обновляется во всем регионе.