Завершились работы по благоустройству дворов в Красногорске

Первый замглавы подмосковного городского округа Красногорск Наталья Тимошина проконтролировала завершение работ по благоустройству общих придомовых территорий в на улице Светлой. Обновление проводилось по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова.

Перед специалистами стояла масштабная задача. Необходимо было уложить новое асфальтовое покрытие, обустроить новые пешеходные зоны, установить освещение, заменить ограждения, скамейки, урны и другие элементы зон отдыха во дворах. Все работы были выполнены, и теперь для красногорцев доступна новая комфортная и безопасная среда.

Все свои пожелания по поводу изменений на данном участке горожане сами изложили на встрече с главой городского округа Красногорск Дмитриев Волковым. Все просьбы участников беседы были учтены, и жители остались довольны результатом.