Завершился фестиваль «Люберецкая чудо-варежка 2023»

В подмосковном городском округе Люберцы состоялся фестиваль вязания, а все вещи, связанные участниками, передадут российским военным, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Новостью поделился глава муниципалитета Владимир Волков.

Так, в Центральном парке округа по губернаторской программе «Зима в Подмосковье» провели фестиваль «Люберецкая чудо-варежка 2023». В нем приняли участие около четырех десятков рукодельниц из разных российских регионов. Мастера и мастерицы создали 60 пар изделий.

Помимо этого, участники фестиваля приняли участие в акции «БлагоДарю»: передали вязанные вещи участникам СВО, а также в детские дома, в интернаты для престарелых. Отдельно глава муниципалитета выразил признательность фабрике шерсти «Пехорка», у которой на счету не один благотворительный проект.