Завещание Юрия Шатунова пытаются сделать недействительным через суд

Валентина Кузнецова, мать Сергея Кузнецова (основатель «Ласкового мая»), оспаривает завещание сына, но вопреки слухам, речь идет не о правах на песни. Об этом стало известно KP.RU.

Как подчеркнули собеседники журналистов, Валентина Алексеевна не претендует на 23 песни, переданные Юрию Шатунову. Такую информацию подтвердили в фонде «Белые розы». Настоящий камень преткновения — четырехкомнатная квартира в Оренбурге, полученная матерью Кузнецова за труд. По закону половина жилья принадлежит бывшей жене музыканта Елене Савельевой, что и спровоцировало многолетний конфликт. Стороны решили судиться.

Адвокаты семьи Шатуновых настаивают на правах Савельевой, тогда как пенсионерка с месячным доходом в 30 тысяч рублей борется за единственное жилье. Помимо этого ей нужно оплачивать сиделку.

Пока Васильев, адвокат семьи Шатунова, помогает Савельевой не упустить квартиру.

«Они почему-то начали доказывать, что Валентина Алексеевна не в себе, не ходит и находится в каком-то рабстве. В какой-то момент Валентина Алексеевна уже следователю под запись на видео сказала, что Васильев последний подлец, что так поступает», — отметила директор Благотворительного фонда Сергея Кузнецова «Белые розы» Оксана Масягутова.

Пожилая женщина и ее помощники решили пойти на крайний шаг: признать завещание Шатунова полностью недействительным. Полагают, это поможет возобновить процесс наследования по общепринятым законам.

Параллельно экс-продюсер Андрей Разин продолжает оспаривать завещание Шатунова — следующее заседание назначено на 23 мая.

Ранее сообщалось, что мать основателя группы «Ласковый май» подала в суд на вдову Шатунова.