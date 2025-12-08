Завешивать ли зеркала, когда умирает близкий: неожиданный ответ священнослужителя

Священнослужитель Русской Православной Церкви дал развернутое интервью, в котором затронул как богословские, так и бытовые вопросы, связанные с понятием души. Иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, ответил на вопросы о природе души, распространенных суевериях и посмертной участи. Об этом сообщает Татар-Информ.

Священник отметил, что единого догматического определения души в православии нет, но ключевым является утверждение о двойственной — телесной и духовной — природе человека. Момент появления души в теле (при зачатии или позднее) Церковь сознательно не догматизировала, однако, исходя из позиции по отношению к абортам, эмбрион уже считается носителем души.

Отвечая на вопрос о месте пребывания души, Ермолин подчеркнул, что в земной жизни душа и тело неразлучны, а говорить о точном «вместилище» души (сердце или мозг) некорректно. Он также опроверг популярный миф о весе души в 21 грамм, списав изменение массы тела после смерти на биологические процессы.

Особое внимание в интервью было уделено критике суеверий. Священник назвал «вопиющим суеверием» практику завешивания зеркал в доме усопшего, чтобы душа «не утянула живых в зеркало», а также обычай оставлять на поминках еду и алкоголь для «подкрепления» души. На вопрос о привидениях Ермолин ответил, что так называемые «заблудшие души» чаще являются проявлением «лукавых духов», а бороться с такими явлениями нужно не походом к экстрасенсам, а молитвой и церковной жизнью. Он также однозначно отверг теорию реинкарнации, пошутив, что чувство себя Наполеоном — это повод обратиться к врачу.

Говоря о животных, священник указал, что, согласно учению Церкви, душа у них есть, но она проще человеческой и лишена «животворящего духа». Вопрос о попадании животных в рай остается тайной божественного замысла, хотя Бог любит все свои творения.

В завершение интервью иерей Александр Ермолин напомнил, что душа бессмертна, и призвал наполнять ее в земной жизни значимым содержанием, поскольку перед Богом человек предстает со всем своим жизненным «багажом».

