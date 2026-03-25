Завидуйте молча: Роднина назвала то, чем Россия превосходит весь мир

Ирина Роднина, прославленная фигуристка и действующий депутат Государственной думы, назвала сферы, в которых Россия, по ее мнению, вызывает искреннюю зависть у иностранцев. Своими мыслями она поделилась в разговоре с представителями СМИ, передает Sport24 .

Парламентарий подчеркнула, что прежде всего речь идет о социальных программах, реализуемых в стране. Она отметила, что зарубежные гости особенно обращают внимание на то, как в России выстроена система поддержки материнства и детства, забота о пожилых гражданах, а также доступность образования для молодежи. Именно эти направления, по словам Родниной, выглядят наиболее привлекательно на фоне того, что есть в других государствах.

В ходе беседы спортсменка также вспомнила о своем возвращении в Россию из Соединенных Штатов в начале 2000-х годов. Она рассказала, что тогда столкнулась с непониманием со стороны окружающих, которые не могли до конца осознать мотивы ее решения вернуться на родину.