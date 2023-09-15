«Зависимы, как от наркотиков»: эзотерик рассказала, в каких случаях можно обращаться к картам таро

Выходить замуж или нет? Любит или не любит? Что думает начальник? Есть ли вокруг завистники? Вопросов, которые волнуют людей, очень много, ведь каждый день приносит что-то новое и неизвестное. Узнать ответы можно с помощью карт таро, но где грань между получением информации и зависимостью?

Знаменитый таролог и эзотерик Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как часто можно гадать и как отличить настоящего мастера от мошенника. Она уверена, что обращаться к картам нужно только тогда, когда в этом есть потребность.

«Самый основной смысл таро — это получение информации по мере надобности. Другое дело, что есть люди, для которых таро — это не просто информация, а нечто такое волшебное», — пояснила Абравитова.

Она считает, что люди, которые то и дело обращаются к тарологам, имеют психологическую зависимость от карт и «волшебства».

«Вроде бы ты идешь за информацией, но по факту тебе в большей степени интересно пообщаться с эзотериками. Люди начинают бегать по разным специалистам, выискивать все новых и новых, и им кажется, что вот так они соприкасаются с каким-то волшебным, необычным миром», — добавила эзотерик.

Таролог добавила, что есть особая категория людей, которым не очень интересно знать правду. Они ищут тех, кто скажет им то, что они хотят услышать. А таких услужливых колдунов Абравитова называет мошенниками.

«Мы говорим уже не о таро, а о мошенничестве, потому что очень многие люди находят себе специалиста-эзотерика, который является просто успокаивающим элементом, который на все вопросы дает ответы, которые хочет слышать вопрошающий», — подчеркнула собеседница издания.

И тут, по ее словам, есть два варианта: либо люди разочаровываются и ищут других специалистов, либо остаются с таким горе-тарологом.

«В первом случае они начинают использовать такого эзотерика–мошенника как некую подружку, которая на одной волне с ними. И вот они в одном направлении плывут и уже не важно, правда это или неправда», — заявила Абравитова.

Она подчеркнула, что это уже зависимость, причем не менее серьезная, чем от наркотиков.

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