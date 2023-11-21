Завод «Электросталь» отметил свое 106-летие

Самый крупный в стране поставщик высококачественного металла отметил 106-ю годовщину со дня первой плавки. Завод был образован в годы Первой мировой войны для выпуска снарядов и высококачественных легированных сталей. В настоящее время его продукция востребована в отраслях, составляющих основу экономики страны.

Глава Электростали Инна Волкова и председатель городского Совета депутатов Олег Мироничев поздравили заводчан и руководителя предприятия Евгения Шильникова с праздником, вручили передовикам почетные знаки округа, грамоты и благодарственные письма.