Завод имени Ильича в Мариуполе впервые после освобождения города запустил производство

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где во время боев за освобождение города от националистов продолжительное время укрывались украинские боевики, начал свою работу после недавно завершенного разминирования территории.

Как сообщил первый замдиректора предприятия Роман Солонарь, на днях были запущены первые три цеха. Часть производимой металлургическим комбинатом продукции пока используют для окончательного восстановления завода.

«План восстановления разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли - это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», - цитирует Солонаря РИА Новости.

На третьем цехе, как рассказал собеседник журналистов, рабочие готовят к плавке лом черных металлов. В настоящее время на предприятия трудятся порядка 3700 человек. По окончательному восстановлению комбината численность рабочих увеличится почти в 10 раз.