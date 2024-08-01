Завод кабельной продукции появится под Воскресенском

Инспекторы ведомстве провели профвизит на стройплощадку завода. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем, пусконаладочные и другие работы, стройготовность объекта достигла 86%. Завершить работы планируют осенью 2024 года. На заводе будут перерабатывать до четырех тысяч тонн медного проводника и до 1,5 тысячи тонн алюминия в год, а также производить до 23 тысяч километров оптического кабеля. Реализация проекта позволит привлечь в Подмосковье порядка 740 миллионов рублей инвестиций, а также создать около 60 рабочих мест.

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