ЗАВОД «МОСКОКС» МОНТИРУЕТ СИСТЕМУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ ПРИ ЗАГРУЗКЕ Ж/Д ЦИСТЕРН

На Московском коксогазовом заводе в городе Видное ведётся монтаж системы возврата газов, образующихся при погрузке в цистерны каменноугольной смолы и бензола. Это одно из мероприятий заводской программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе, уменьшение неприятных запахов. Затраты на реализацию проекта составляют около 15 млн руб.

В настоящий момент в процессе перекачивания химической продукции из хранилища в цистерны часть испарений из люка может попадать в атмосферу. Специальная система трубопроводов позволит возвращать образующиеся в цистерне пары в хранилище.

В рамках проекта закуплена готовая система, включающая трубопроводы, герметичный зонт, который будет опускаться на люк и датчик уровня загрузки. Подготовлен фундамент и установлены опоры для конструкции. Ведётся монтаж системы. До конца марта установку планируется ввести в эксплуатацию.

Нововведение позволит на 50 процентов снизить выбросы загрязняющих веществ на участке загрузки цистерн и полностью устранить запахи от смолы и бензола при погрузочных работах.

«Параллельно мы продолжаем реализацию других экологических мероприятий. Заменён газопровод самого большого диаметра — ДУ-1100. Закуплены трубы для обновления следующего — ДУ-800. Приобретено Оборудование для монтажа 2-х лучей коллекторной системы сбора выбросов от отделения улавливания, ведётся подготовка к монтажным работам. Все обязательства, которые взял на себя завод, будут выполнены», — прокомментировал управляющий директор АО «Москокс» Сергей Белан.



Токен креатива (erid)

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