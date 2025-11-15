Завод в Коломне внедрил роботизированный комплекс для восстановления высокотехнологичных компонентов

На территории Коломенского завода, входящего в число ведущих предприятий отечественного транспортного машиностроения, в механическом цехе №10 введен в эксплуатацию уникальный лазерно-наплавочный роботизированный комплекс.

Новейшее оборудование предназначено для высокоточного восстановления геометрических параметров дорогостоящих компонентов силовых установок.

«Роботизированная установка будет применяться для ремонта и восстановления втулок и поверхностей блоков дизелей. При необходимости она позволяет легко устранить такие дефекты, как сколы, трещины, поры и задиры», — пояснили специалисты предприятия.

Принцип работы инновационной установки основан на последовательном нанесении специального присадочного состава с последующим его оплавлением сфокусированным лазерным излучением. Ключевым преимуществом методики является минимальное термическое воздействие на базовый материал, что исключает изменение его внутренней кристаллической структуры и сохраняет исходные прочностные характеристики. Весь процесс проходит в автоматическом режиме, а визуальный контроль за операцией осуществляется оператором в реальном времени через систему видеомониторинга.

«Завод приобрел робота, который может эффективно, быстро и качественно восстановить дорогостоящие детали. Производственный комплекс Коломенского завода продолжает пополняться высокотехнологичным оборудованием. И передовая техника, которая помогает решать все более широкий спектр задач, все в больших объемах появляется на предприятии», — отметили на Коломенском заводе.

Коломенский завод сохраняет статус единственного в России производителя магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока, одновременно являясь ключевым поставщиком среднеоборотных дизельных силовых установок для различных секторов экономики.