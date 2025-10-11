В минувшую пятницу, 10 октября, на заводе в штате Теннесси прогремел сильный взрыв. Сообщается, что на этом предприятии производились кумулятивные заряды, которые, по данным РИА Новости и ряда Телеграм-каналов, включая SHOT, могут использоваться Вооруженными силами Украины.

В то же время, на официальном сайте компании указано, что в ассортименте продукции имеются кумулятивные заряды модели M2A4. Эти заряды предназначены для создания отверстий в различных материалах, включая железобетонные конструкции, броневые плиты, грунт и другие.

Украинские медиа сообщают, что Вооружённые силы Украины применяют боеприпасы типа M2A4, включая их в качестве вооружения для тяжелых боевых дронов.

Представители местных властей сообщили о нескольких жертвах и пропавших без вести после происшествия на заводе Accurate Energetic Systems в Бакснорте.