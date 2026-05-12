Заводы на ремонте, бензин на исходе: что происходит на топливном рынке

Российские автомобилисты столкнулись с двойным давлением. На бирже зафиксирована нехватка популярной марки бензина АИ-95 из-за ремонтов на заводах, а продажи новых машин тормозят заградительные банковские ставки. Эксперты разбираются, как сезонный рост потребления топлива и экономические факторы меняют планы покупателей перед летом. Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщает сообщает «Коммерсантъ».

Топливный узел: почему исчезает АИ-95

На оптовом рынке бензина в России наметился серьезный дисбаланс. Согласно данным профильных агентств, предложение бензина марки АИ-95 не успевает за растущим спросом. Основными факторами стали внеплановые ремонтные работы на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и общее снижение объемов первичной переработки нефти. В условиях ограниченных мощностей производители отдают приоритет социально значимому АИ-92, что создает дефицит «девяносто пятого». Внебиржевые сделки уже проходят с существенной наценкой, достигающей 10%, однако даже по таким ценам объемы остаются ограниченными.

Статистика биржевых торгов

Итоги недавних торговых сессий подтверждают тревожную тенденцию. Общий объем реализованного топлива снизился почти на 6%. При этом неудовлетворенный спрос на бензин АИ-95 достиг внушительных 26,34 тыс. тонн, что значительно превышает объемы по АИ-92. Ситуация осложняется началом летнего сезона, когда традиционно увеличивается число автомобильных поездок, а потребление высокооктанового топлива достигает пиковых значений.

Кредитный барьер для автолюбителей

Параллельно с топливными проблемами рынок фиксирует охлаждение интереса к покупке новых автомобилей. Опросы показывают, что главной преградой для россиян стали неподъемные условия автокредитования. Более 60% потенциальных покупателей называют высокие ставки в банках основной причиной отказа от сделки. На втором месте стоит общее снижение покупательской способности, вызванное экономической ситуацией. Несмотря на это, четверть респондентов все еще надеется на возвращение привычных мировых брендов, что заставляет их откладывать покупку доступных сейчас моделей.