«Завтра не знаю, где будем»: уральские туристы с детьми брошены в воюющем Дубае

Пока мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, десятки семей из Екатеринбурга оказались в ловушке в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмена рейсов, неработающие карты и полная неизвестность — вот с чем столкнулись уральские туристы, приехавшие на отдых с детьми. Читатели E1.RU поделились своими историями.

Екатеринбурженка Юлия отдыхала в ОАЭ с двумя детьми. 28 февраля их рейс отменили, и семью разместили в отеле в Шардже. Но радость от временного приюта быстро сменилась тревогой.

«Сегодня целый день грохочет, ездят пожарные, скорые, полиция. Продлили отель до 3 марта. Потом неизвестность», — делится уралочка.

Ситуация усугубилась тем, что восьмимесячная дочка Юлии заболела. Дирхамы закончились, а российские карты, на которых есть деньги, в Эмиратах не работают. Питание и памперсы на исходе.

«Мне помогла известная девушка-блогер из Екатеринбурга, помогла со своей карты удаленно купить всё младенцу. Я ей очень благодарна. Я ей написала в соцсетях, ответ не ждала, но девушка оказалась с большим сердцем», — рассказала Юлия.

Этой девушкой оказалась «Мисс Екатеринбург 2015» Владислава Тарасова, которая откликнулась на просьбу незнакомой женщины в критический момент.

Другая читательница, Наталья, застряла в Дубае с дочкой. Рейс отменили, новую дату не назначили.

«Мне пришлось за свой счет продлить отель на сутки. Завтра не знаю, где будем», — говорит Наталья.

Она обратилась в посольство России, но вариантов проживания или возвращения ей пока не предложили.

Семья Надежды отправилась в Эль-Фуджайру по турпутевке и тоже не может вернуться. Им продлили проживание в отеле до 3 марта на тех же условиях. Вылет предварительно назначен на 3 марта в 23:20 из аэропорта Дубая.