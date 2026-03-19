Заземление чувств: почему психологи прописывают трогать траву и мять пластилин

Фото: [ Роса на траве в парке «Ближняя дача» в Мытищах осенью/Медиасток.рф ]

Для того, чтобы справиться со стрессом, иногда достаточно прикоснуться к чему-то приятному. Трава, галька, мох, соль или обычный пластилин могут стать эффективными инструментами саморегуляции. Как объяснила «Газете.Ru» клинический психолог, доцент Пироговского университета Екатерина Орлова, тактильная стимуляция активирует особые рецепторы и помогает вернуть эмоциональное равновесие.

«Современные экспериментальные данные подтверждают, что тактильное взаимодействие с природными объектами... сопровождается объективно регистрируемым седативным эффектом, — пояснила специалист. — С физиологической точки зрения, прямой контакт... с поверхностью Земли может инициировать снижение концентрации кортизола – основного гормона стресса».

Психолог отмечает, что в напряженный момент мысли человека либо «застревают» в прошлом, либо убегают в будущее, вызывая тревогу. Яркий тактильный сигнал мгновенно возвращает нас в реальность, прерывая этот разрушительный цикл.

Разные текстуры влияют на состояние по-разному:

Гладкое (галька, стекло): дает четкий и предсказуемый сигнал, ассоциирующийся с прохладой и стабильностью, что помогает структурировать внимание.

Шероховатое (кора, крупная соль): задействует больше рецепторов, создавая мощное ощущение собственного тела («я здесь, я есть»).

Мягкое и податливое (мох, мех, пластилин): снижает мышечное напряжение, погружая в состояние покоя и безопасности.

