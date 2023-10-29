Зажигалка взорвалась в брюках у жителя Петербурга, надолго обеспечив ему половой покой

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в районе Кудрово. Как сообщается в соцсетях, у 31-летнего мужчины в кармане брюк внезапно взорвалась зажигалка.

Сразу же после случившегося пострадавший был госпитализировано в ближайшую клинику. Медики диагностировали у молодого человека множественные ожоги интимных мест паха, а также кисти и живота.

Спустя некоторое время мужчина был отправлен в удовлетворительном состоянии лечиться домой амбулаторно. Но с обязательным условием трехмесячного отказа от любых занятий сексом.

Пользователи сети понимающе отреагировали на произошедшее. Пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления. Однако нашлись и такие, кто предпочел потроллить парня.