Зажигательная «Дискотека нулевых» состоится в парке Павловского Посада

Погрузиться в ностальгию и подвигаться под любимые «вечные» хиты приглашают жителей Павловского посада и гостей округа. Бесплатное развлекательное мероприятие проведут 28 июня в городском парке.

Вечер пятницы в Павловском Посаде можно провести активно и развлекательно, посетив «Дискотеку нулевых». Гостей ожидают знакомые до боли хиты, для кого-то — напоминания о бурной молодости. Погружать в атмосферу 2000-х будут исполнители из Павловского Посада под руководством наставника вокальных коллективов ДК «Филимоновский» Александра Кустова.

Летняя зажигательная дискотека пройдет на свежем воздухе в городском парке. Желающих будут ждать в 19.00. Вход свободный, без возрастных ограничений.