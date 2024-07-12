Здание Большевяземского отделения Голицынской школы №2 в Одинцово отремонтировали на 75%

Продолжается масштабный капитальный ремонт Большевяземского отделения Голицынской школы №2. Работы идут в уверенном темпе, в чем лично убедились глава Одинцовского округа Андрей Иванов, окружные депутаты, родители и другие инициативные местные жители.

Строительную готовность объекта оценили в 75%. Сейчас там трудятся 85 специалистов и 3 единицы техники. На данный момент завершены кровельные работы, подходит к концу обустройство фасадов, активно идет чистовая отделка помещений и покраска стен. Бригады приступили к укладке линолеума, монтируют слаботочные системы, ведут подготовку к укладке ламината в актовом зале и в скором времени начнут установку дверных блоков.

«На школьной территории сейчас готовят основание для плаца, а также приступают к выемке грунта для строительства спортивного ядра. По самому зданию ремонтные работы планируется завершить до конца июля, а по спортивному ядру — в 20-х числах августа. В сентябре дети уже выйдут в обновленную школу», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Были проведены действительно большие ремонтно-строительные работы, в ходе которых также изменили планировку. Например, больше обеденный и актовый залы не будут совмещены, их определили на разные этажи. Кроме того, школу оснастили двумя спортивными залами, предназначенных для младших и старших классов.

Также среди главных преображений — оборудование стадиона. Дети смогут играть в футбол, баскетбол, сдавать ГТО, пользоваться беговой дорожкой на свежем воздухе и многое другое. Для этого обустроят отдельные площадки, освещение, трибуны и установят спортивные элементы. При этом пользоваться всеми новинками смогут не только ученики школы, но и жители Больших Вязем. Это предполагает губернаторский проект «Открытый стадион». Отметим, что за обустройством спортивной зоны следит Владимир Семин из Совета депутатов Одинцовского округа.