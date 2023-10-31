Здание для производства металлоконструкций появится в подмосковном Домодедово

В микрорайоне Северный города Домодедово появится здание для производства металлоконструкций с административно-бытовым комплексом, сообщили в областном Минжилполитики. Разрешение на строительство получено ООО «ВИК».

В ведомстве отметили, что проект находится на сопровождении ЦСС при областном Правительстве. Площадь нового объекта превысит пять тысяч квадратных метров. В административно-бытовом отделении здания разместят офисные, административные и другие помещения для сотрудников. Строительство планируют завершить в мае 2024 года.В проект вложат 150 миллионов рублей, после его реализации создадут 45 рабочих мест.

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