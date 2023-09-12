Здание физико-математического лицея продолжают возводить в подмосковном Сергиевом Посаде

Общая строительная готовность нового здания физико-математического лицея в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада составляет уже шестьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В здании продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Рабочие ведут устройство фасадных конструкций, кровельные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Согласно плану, данный лицей рассчитан на 525 учеников. В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, мед. блок, столовая на 300 мест и пищеблок.

Общая площадь здания составляет чуть более четырнадцати тысяч квадратных метров. Открытие физмат-лицея запланировано на 1 сентября 2024 года.