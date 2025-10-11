Здание гипермаркета в Донецке атаковали украинские БПЛА, начался пожар
Торговый центр горит в пригороде Донецка после атаки ВСУ
Фото: [REGIONS]
В пригороде Донецка в торговом центре произошел пожар после нападения боевиков ВСУ. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР, занимающееся документированием военных преступлений Украины, в своем Телеграм-канале.
В Горняцком районе Макеевки горит торговый центр. По предварительным данным, гипермаркет атаковали беспилотники.
«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», – говорится в сообщении.
В Горловке, расположенной рядом с Донецком, украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадали четыре человека.