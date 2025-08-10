Здание коррекционной детской школы привело родителей в шок

Родители учащихся коррекционной школы №18 в Новом Уренгое подняли вопрос о неудовлетворительном состоянии здания, которое беспокоит их уже не первый год. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Несмотря на ежегодные косметические ремонты, по словам родителей, проблемы с инфраструктурой учреждения только усугубляются. Протекающая крыша, осыпающаяся штукатурка и ветхие коммуникации создают угрозу безопасности детей с особенностями развития.

«О строительстве нового здания все на уровне слухов, никаких точных сроков. На все письма родителей по вопросам строительства — типовые ответы», — написала женщина.

Местные жители активно обращаются в соцсетях и официальные инстанции с просьбой о строительстве нового здания. Другая родительница напрямую обратилась к губернатору.

В департаменте образования Нового Уренгоя подтвердили, что вопрос о строительстве новой школы действительно рассматривается. Однако конкретные сроки начала работ чиновники назвать не могут. Пока администрация ограничивается текущим ремонтом. Например, в этом году планируется залатать крышу, обновить бассейн и частично заменить инженерные сети.

