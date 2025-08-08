Школы Саратова ввели запрет на ношение никабов и масок

В учебных заведениях Саратовской области вводится запрет на предметы гардероба, скрывающие черты лица. Об этом сообщил телеграм-канал «Ценности.РФ», ссылаясь на распоряжение местных органов власти.

Согласно опубликованной выдержке из официального постановления, отныне недопустимо появление в школах в одежде, полностью закрывающей лицо.

Исходя из этого, канал делает заключение, что под ограничение попадает и никаб. Исключение составляют ситуации, когда необходимость скрыть лицо обусловлена медицинскими показаниями. Предположительно, речь идет о ношении защитных масок.

