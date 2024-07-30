Здание новой поликлиники в поселке Октябрьский построено наполовину

Здание поликлиники в поселке Октябрьский под Люберцами построено уже наполовину, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время на объекте работают более пятидесяти строителей. Сейчас производятся в том числе монолитные работы, идет каменная кладка наружных стен. До начала осени рабочие планируют приступить к устройству кровли.

Завершить строительство намерены в конца третьего квартала следующего года. Новое медицинское учреждение будет обслуживать свыше сорока тысяч местных жителей. В день его смогут посещать пятьсот человек — и взрослые, и дети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новому учебному году в регионе откроют свыше двадцати новых школ.