Здание поликлиники на 400 посещений в смену в Котельниках построено на 80%

В микрорайоне Ковровый городского округа Котельники строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, находится в активной стадии.

После завершения строительства в поликлинике будут принимать детей (70 посещений в смену) и взрослых (330 посещений в смену). Для быстрой постановки диагноза в поликлинике будет функционировать лаборатория, оснащенная современными приборами. Также для пациентов откроют отделение физиотерапии и дневной стационар.

«Объект обеспечит жителей нашего города своевременной диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний», — отметил Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Открытие поликлиники запланировано на начало следующего года. На данный момент работы выполняются, согласно заранее согласованному графику. Готовность строительства оценивается на уровне 80%. На строительном объекте работы выполняют 143 человека. Фасадные работы, отделка помещений и благоустройство территории находятся на финальной стадии.

Строительство поликлиники проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».