Здание ВГТРК в Москве после подозрительного конверта проверил Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора проверили здание ВГТРК в Москве после того как в него прибыл странный конверт. Об этом пишет ТАСС вечером пятницы, 14 июля.

В ведомстве уточнили, что комплекс мероприятий был проведен в рамках всех компетенций. На данный момент о результатах проведенных исследований не сообщается, также неизвестно, что именно за порошок оказался в конверте.

Напомним, что в пятницу телеканал получил конверт, внутри которого находился неизвестный порошок. Тех шестерых, кто так или иначе контактировал с конвертом, вывели из здания.