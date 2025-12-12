«Здесь будет только один победитель — США или Китай». Что случилось в гонке за ИИ?

Президент США Дональд Трамп в ходе подписания указа о дерегуляции сферы искусственного интеллекта обозначил жесткую геополитическую конкуренцию в этой области.

По его мнению, в глобальной гонке технологий может остаться лишь один лидер.

«Здесь, как мне кажется, будет только один победитель. Не знаю, согласится ли кто-то с этим. Думаю, большинство согласится, но победитель здесь будет только один - и это, вероятнее всего, будут либо США, либо Китай», — заявил американский политик.

Он добавил, что на текущий момент Соединенные Штаты опережают своего основного соперника с существенным преимуществом.

Новый удар был нацелен не только на внешних конкурентов, но и на внутренние разногласия. Документ предписывает Министерству юстиции в месячный срок создать специальную группу. Ее задача — подавать в суд на те штаты, чье региональное регулирование искусственного интеллекта идет вразрез с национальными интересами, определенными федеральным центром.

Параллельно на Министерство торговли возлагаются две ключевые обязанности. В течение 90 дней ведомство должно провести аудит и опубликовать перечень местных законов об ИИ, которые противоречат курсу администрации, для их последующего оспаривания. Кроме того, за тот же срок министерству поручено разработать механизм ограничения федерального финансирования интернет-проектов в тех штатах, где местные власти принимают законодательные акты, не соответствующие стратегическим целям Вашингтона в технологической сфере. Эти меры призваны обеспечить единообразное регулирование ИИ по всей стране.

