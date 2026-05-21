«Здесь парковались еще бабушки и дедушки»: «коренные москвичи» десять лет не пускают соседей на парковку

В столичном районе Чертаново группа жителей, называющих себя «коренными москвичами», на протяжении десяти лет удерживает за собой дворовую парковку, не подпуская к ней новых соседей. Как сообщают Telegram-каналы, владельцы самопровозглашенного паркинга объясняют свое исключительное право происхождением: по их словам, на этом месте парковались еще их бабушки и дедушки, а раньше здесь стояли их гаражи-ракушки.