«Здесь парковались еще бабушки и дедушки»: «коренные москвичи» десять лет не пускают соседей на парковку
В Чертаново «коренные москвичи» 10 лет держат парковку, не пуская соседей
В столичном районе Чертаново группа жителей, называющих себя «коренными москвичами», на протяжении десяти лет удерживает за собой дворовую парковку, не подпуская к ней новых соседей. Как сообщают Telegram-каналы, владельцы самопровозглашенного паркинга объясняют свое исключительное право происхождением: по их словам, на этом месте парковались еще их бабушки и дедушки, а раньше здесь стояли их гаражи-ракушки.
Чтобы оградить стоянку от «понаехавших», днем «старички» занимают места нерабочими «Жигулями», а вечером просто отгоняют или отталкивают их руками, освобождая площадку для своих автомобилей. Соседи жалуются, что вызывать полицию или эвакуатор бессмысленно — формально законодательство в этом случае не нарушается.