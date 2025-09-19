«Зебры» в коровнике? Японцы взяли Шнобеля за «полосатый» эксперимент

Kyodo: японцы нашли способ победить мух и получить премию

Фото: [Медиасток.рф]

Японские ученые удивили мир, получив Шнобелевскую премию за эксперимент с коровами. Оказалось, покраска рогатого скота в зебровые полосы эффективно отпугивает надоедливых насекомых. Об этом сообщает агентство  Kyodo.

Японские ученые удостоились Шнобелевской премии за необычное исследование. Они выяснили, что раскрашивание коров в зебровые полосы эффективно отпугивает насекомых. Церемония награждения прошла в Бостоне.

Группа из одиннадцати исследователей из Японии обнаружила, что такой метод значительно снижает количество мух, атакующих скот. Результаты исследования, опубликованные еще в 2019 году, показали снижение численности насекомых на 50% после нанесения полос. Ученые считают, что это поможет уменьшить экономические потери в животноводстве, связанные с укусами насекомых.

Организаторы премии подчеркнули вклад японских ученых в науку. Стоит отметить, что уже девятнадцатый год подряд какие-либо японские исследователи удостаиваются этой награды, которая ежегодно присуждается журналом Annals of Improbable Research за самые необычные научные достижения.

