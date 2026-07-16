Зефир из морозилки — источник отравы: диетолог сказала, какой тренд опасен для здоровья
Диетолог Русакова: замороженный зефир способен вызвать отравление
Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» предостерегла любителей модного десерта: замороженный зефир может стать причиной отравления.
По ее словам, продукт нельзя класть в морозилку в открытой таре не только потому, что он впитывает посторонние запахи. Если поблизости окажется сырое мясо или рыба, болезнетворные бактерии с них способны попасть на зефир, и тогда чаепитие рискует закончиться больничной койкой.