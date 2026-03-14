«Зеленка и бинты вместо букваря». В школах и детсадах хотят ввести уроки медицины

Фото: [ Ногинский Центр образования №5 после капитального ремонта и новая пристройка на 550 мест/Медиасток.рф ]

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о внедрении в программу детских садов и общеобразовательных школ систематических занятий, направленных на освоение детьми основ медицинских знаний. По мнению политика, это позволит привить подрастающему поколению навыки ведения здорового образа жизни.

Текст соответствующего обращения на имя главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко оказался в распоряжении информационного агентства РИА Новости. Соавтором документа выступил его коллега по фракции, депутат Федот Тумусов.

«Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников», - говорится в письме.

В комментарии для прессы Сергей Миронов уточнил, что проведение подобных уроков следует доверить исключительно квалифицированным медикам. Такой подход, по его мнению, поможет существенно повысить уровень осведомленности в вопросах здоровья не только среди детей, но и среди тех, кто только готовится стать родителями.

«Цель – сформировать навык заботы о своем здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни», – подчеркнул он.

Политик также отметил тревожную тенденцию последних лет: одной из ключевых причин ухудшения самочувствия граждан является именно низкая осведомленность в медицинских вопросах.

«Пропагандой здорового образа жизни и повышением медицинской грамотности нужно заниматься с детского возраста, и наша партия предлагает организовать такую работу в рамках масштабного образовательного проекта, который должен действовать по всей стране», – резюмировал Миронов.

