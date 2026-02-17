Зеленка, нож и расписка: в ОАЭ раскрыли детали жестокой казни петербурженки

Трагедия, потрясшая Петербург и эмигрантское сообщество Дубая, обрастает новыми подробностями. Как выяснил aif.ru , 25-летняя Анастасия, бортпроводница, мечтавшая о работе в международной авиакомпании, погибла от рук бывшего возлюбленного. Выяснилось, что их знакомство, обернувшееся смертельной ловушкой, началось с инсценировки аварии на дороге.

Жестокое убийство произошло 18 декабря 2025 года. В день трагедии 41-летний Альберт напал на девушку в ее гостиничном номере и нанес около 15 ударов ножом. Затем мужчина состриг Анастасии волосы и облил тело зеленкой. Позже подозреваемого задержали, и сейчас он находится под стражей.

Знакомая семьи по имени Ольга (имя изменено) рассказала aif.ru, что Анастасия и Альберт познакомились в декабре 2022 года при пугающих обстоятельствах. Девушке организовали автоподставу на дороге, в которой участвовал будущий убийца. После этого он начал ухаживать за ней. Они встречались около семи месяцев, но затем мужчина стал применять физическое и психическое насилие.

Как рассказала близкая знакомая семьи, Анастасия выросла в любящей семье с хорошим достатком, имела квартиру и машину и совершенно не нуждалась в материальной поддержке. По предположению собеседницы, девушка разорвала связь с абьюзером, что и могло его взбесить.

Более того, по информации знакомой семьи, девушка сменила замки в квартире, но Альберт умудрялся проникать внутрь. Он избивал Анастасию и требовал деньги за подарки, которые когда-то сделал. В конце концов девушка улетела в Дубай, надеясь устроиться в международную авиакомпанию и начать новую жизнь. Однако мужчина выследил ее, спланировал убийство и привел план в исполнение.

«Настя была верующим человеком, доброй, отзывчивой. Она много работала», - добавила Ольга.

В ходе следствия была найдена расписка, в которой Анастасия взяла на себя обязательства вернуть обвиняемому 500 тысяч рублей. Сам Альберт вину не признает, но улики указывают на него. Расследование продолжается.

